「制服はスカート一択」はもう古い？ 新中1娘「スラックスいいね」悩む私。親子が見つけた『最適解』は

中学校への入学を控え、胸を躍らせて向かった制服採寸。当然のようにスカートを合わせる私を横目に、娘が手に取ったのはスラックスでした。戸惑う私の背中を押してくれたのは、時代に合わせたお店のアドバイス。親子で納得して選んだ新しい制服の形とは？ 友人が体験談を語ってくれました。

鏡に映る娘は、まさに中学生

4月から中学生になる娘。

制服が必要になるため、一緒に制服採寸に行ったときのことです。

紺色のブレザーを着て、スカートを履いて、もうすっかり中学生。

新しい制服のパリッとした質感に、「似合ってる！」「素敵！」と私もうれしくなりました。

娘もまんざらではない様子で、鏡の前でニコニコうれしそうにしていました。

娘が選んだかっこよさ

すると娘は、「あそこにあるズボンも履いてみたいな」と言うのです。

お店の人は、「もちろん。制服はスカートでもスラックスでもどちらも大丈夫ですよ」と教えてくれました。

私は「おお、スラックス！」と驚きました。そしていざ履いてみると、スラックスのかっこよさがあるのです。

「スラックスもかっこいいね」と言い合う私と娘。

制服＝スカート一択だった私の時代。

でも時代が変わった令和の今、どちらでも選べるのかと感心しました。