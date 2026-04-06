日本男子初の優勝には届かず

卓球のワールドカップ（W杯）は5日にマカオで行われ、男子シングルス決勝で世界ランク8位の松島輝空（木下グループ）は、同1位の王楚欽（中国）に3-4で敗れた。日本男子初の優勝には届かなかったが、世界王者と死闘を演じた18歳に賛辞が相次いだ。

凄まじい死闘の末に、18歳が散った。2025年世界選手権金メダリストで世界1位に君臨する王楚欽との決勝は、1時間13分に及ぶ激戦となった。

第1ゲームは11-9で先取。第2ゲームを16-18で落としたが、先に3ゲーム奪って王手をかけた。だが、ここから王楚欽が底力を発揮して逆転した。

3月のWTTチャンピオンズ重慶に続く王楚欽撃破はならなかったが、松島の戦いぶりを卓球ファンも絶賛だ。

Xには「松島選手が世界王者になる日も近そう」「輝空君、あとちょっとだった…でもよく頑張ったよ」「松島輝空、バケモンやん」「普通に世界ランク1位の中国選手と張り合うようになったな」などの声が上がった。

4月末からは世界選手権団体戦（英国・ロンドン）もあり、「今年の団体戦マジでワンチャンあるぞ！」「張本松島の二枚看板で男子卓球は黄金期だね 団体での中国越えが夢物語じゃなくなってきた」とのコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）