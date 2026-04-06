25周年記念で4月7日発売！「コミフデリ 25thホットドッグ」＆「コミフ どら焼き生サンド」

記事ポイント コミフ・コミフデリ25周年記念の「コミフデリ 25thホットドッグ」と「コミフ どら焼き生サンド」が2026年4月7日に発売愛犬と飼い主が一緒に楽しめる冷凍フードと冷凍スイーツを全国で展開人用食品と同じ基準の品質管理と約50品目のラインナップが支えるブランドの魅力 コミフ・コミフデリ25周年記念の「コミフデリ 25thホットドッグ」と「コミフ どら焼き生サンド」が2026年4月7日に発売愛犬と飼い主が一緒に楽しめる冷凍フードと冷凍スイーツを全国で展開人用食品と同じ基準の品質管理と約50品目のラインナップが支えるブランドの魅力

ホットドッグが展開する「コミフ」「コミフデリ」は、愛犬と飼い主が一緒に楽しめる食を届けるブランドです。

設立25周年を記念し、「コミフデリ 25thホットドッグ」と「コミフ どら焼き生サンド」が2026年4月7日に全国で発売されます。

どちらも、食を通して愛犬との時間をもっと特別にできる新商品です。

「コミフデリ 25thホットドッグ」＆「コミフ どら焼き生サンド」

発売日：2026年4月7日(火)販売チャネル：全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップ等イベント販売予定：2026年4月3日(金)〜5日(日) インターペット2026ブランド：コミフ、コミフデリ

コミフという名前には、コミュニケーションとフードを組み合わせた意味が込められています。

楽しい食を通じて、愛犬との暮らしをもっと豊かにしたいというブランドの思いがまっすぐ伝わります。

コミフ・コミフデリは、人が食べるスイーツやお惣菜と同じ基準のもとで品質管理された食品工場で製造される冷凍商品です。

原材料の詳細まで表示する姿勢にも、安心感を大切にするブランドの特徴が表れています。

現在はスイーツとデリを合わせて約50品目を展開しており、愛犬とのごほうび時間やお祝いの食卓を幅広く彩ります。

25周年を象徴するホットドッグ型デリ

「コミフデリ 25thホットドッグ」は、社名でもあるホットドッグをモチーフにした25周年記念商品です。

無塩のホットドッグパンに、ゆでたキャベツとチキンのソーセージをはさんだ可愛らしい仕上がりが特徴です。

見た目の楽しさがありながら、ブランドらしいやさしい設計も感じられる一品となっています。

価格は842円(税込)です。

賞味期限は製造より冷凍で180日となっています。

愛犬と並ぶイメージからも、ごほうびメニューとしての特別感が伝わります。

誕生日や記念日など、いつもの食事を少し華やかにしたい場面に映えるデリです。

コミフ初の生和菓子「どら焼き生サンド」

「コミフ どら焼き生サンド」は、コミフから登場する初の生和菓子です。

1枚ずつ銅板で丁寧に焼いたどら焼きの皮に、クリームをサンドしたひと口サイズのスイーツとなっています。

クリームと小豆あんを重ねた2層仕立てで、見た目にも味わいにも和菓子らしい魅力があります。

プレーン、パンプキン、ベリーの3種を展開し、アソートセットも用意されています。

単品の価格は421円(税込)、三種のどら焼き生サンドは1,058円(税込)です。

賞味期限は製造より冷凍で365日となっています。

焼き印もポイントとなっており、記念感のある可愛らしさが際立ちます。

洋風スイーツとは異なる和の表情があり、愛犬向けスイーツの選択肢を広げる新商品です。

ブランドの原点とインターペット2026での展開

ブランドの始まりは、代表取締役社長の森田卓夫氏が愛犬のフードを自ら食べた体験にあります。

その驚きから、愛犬と飼い主が一緒に楽しめる食を目指す「コミフ」ブランドがスタートしています。

開発は「犬のおやつ・ごはん研究家」のパイオニアであるDecoこと今戸秀子氏が担っています。

砂糖、塩、乳、動物性油脂などをできるだけ抑えた商品づくりにも、長年の研究が生かされています。

新商品2品は、2026年4月3日(金)、4日(土)、5日(日)に東京ビッグサイトで開催されるインターペット2026でも販売予定です。

会場は東京ビッグサイト東1ホールH039のホットドッグブースです。

発売前に実際の記念商品に触れられる場が用意されている点も、25周年企画ならではの楽しみです。

愛犬との毎日に、食べる楽しさと記念の特別感を加えられるシリーズとなっています。

人と同じ目線でつくられた品質管理が、安心感のあるごほうび時間につながります。

デリと和スイーツの両方が揃い、シーンに合わせて選べる幅も魅力です。

「コミフデリ 25thホットドッグ」「コミフ どら焼き生サンド」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「コミフデリ 25thホットドッグ」と「コミフ どら焼き生サンド」はいつ発売されますか？

A. どちらも2026年4月7日(火)に全国で発売されます。

Q. 「コミフ どら焼き生サンド」にはどんな種類がありますか？

A. プレーン、パンプキン、ベリーの3種があり、三種のどら焼き生サンドのアソートセットも用意されています。

Q. 新商品はどこで購入できますか？

A. 全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップなどで販売予定です。

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