Ryosuke Yamada、新アルバム『Are You Red.Y?』ジャケット公開 モノトーンに“RED”が映える大人な仕上がり
Ryosuke Yamada（山田涼介）が5月20日に発売する自身2枚目となるアルバム『Are You Red.Y?』（読み：アー ユー レディ?）ジャケット写真が公開された。
【画像】モノクロ！真剣な眼差しをみせるRyosuke Yamada
今年6月から7月の開催が決定している初ソロドームツアーに先駆けてのリリースとなる今作は、ソロアリーナツアーの開催、CDシングル「Blue Noise」の発売を経て、一人のアーティストとしての表現力が増し、音楽性の幅を広げたRyosuke Yamadaの輝きを増す多彩な魅力を感じられる1枚となっている。
シングル「Blue Noise」のほか、新曲9曲を加えた計10曲を収録（全形態共通曲）。キラキラとしたPOPソング「MAGIC MUSIC」（リード曲）をはじめ、ダンスナンバー「VENOM」、「Dive」、失恋バラード「ガラスの靴」など、幅広いジャンルを堪能出来るアルバムとなっている。
今回公開されたのは、初回限定盤1・2、通常盤、ファミクラストア オンライン限定I’m Red.Y盤のジャケット写真。モノトーンを基調にREDを効かせたシックで大人な雰囲気が漂うジャケット写真に仕上がっている。
【画像】モノクロ！真剣な眼差しをみせるRyosuke Yamada
今年6月から7月の開催が決定している初ソロドームツアーに先駆けてのリリースとなる今作は、ソロアリーナツアーの開催、CDシングル「Blue Noise」の発売を経て、一人のアーティストとしての表現力が増し、音楽性の幅を広げたRyosuke Yamadaの輝きを増す多彩な魅力を感じられる1枚となっている。
今回公開されたのは、初回限定盤1・2、通常盤、ファミクラストア オンライン限定I’m Red.Y盤のジャケット写真。モノトーンを基調にREDを効かせたシックで大人な雰囲気が漂うジャケット写真に仕上がっている。