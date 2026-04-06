テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、落語「新時代に！」を特集した。

番組では女性、外国人の落語家の活躍、さらに同局系アニメ「あかね噺（ばなし）」（土曜・午後１１時半）の放送がスタートしたことなどを紹介した。アニメは「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載されている同名漫画が原作で落語を舞台にした物語。

スタジオには、女性落語家の春風亭一花（いちはな）が出演。一花は、台東区出身。立大卒業後の１３年５月、春風亭一朝に入門した。１８年３月、二ツ目昇進。２０年１２月、第１９回さがみはら若手落語家選手権で優勝。昨年１０月、ＮＨＫ新人落語大賞で大賞を受賞した。今年９月下席より最高位「真打ち」に昇進する。

スタジオでは、一花が落語家になった経緯を紹介した。師匠の春風亭一朝が寄席から出てくるところを出待ちし入門を志願し認められた秘話を披露した。

このように落語界は師匠へ直接、志願し入門が認められることが伝統となっていることに月曜コメンテーターで俳優の石原良純は「例えば落語ね。落語を話す。これは人生だ…人生経験が大事だ。それには修行があったり、入門の苦労があったりっていう。無駄なことじゃないですか。ちょっと見方を変えりゃ。でも、それが大事だっていうのも、僕は分かるんだけれども」とし「でも将棋はね、将棋は勝ち負けがあるんだけども、羽生善治が出てくるまでは、将棋も人生だったんですよ。人生が指せない人間はね、強くないって言ったけど。でも、藤井聡太君が中学生でトップに立ってしまう…だからどっちも正解なんですよね」と示した。

その上で一花が入門した経緯に「だから…こういうストーカーまがいというかね…苦労して」と明かすとスタジオは笑いが漏れた。これに司会の羽鳥慎一アナウンサーは「みんなが避けていた表現を使っちゃダメなんです」とたしなめ「様子が変だねとか、いろいろ言ってた。その言葉をみんな避けていたんだから。みんな思ってたけど」と突っ込みスタジオに和やかな笑いを起こしていた。