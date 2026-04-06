２０２１年７月に創業したスタートアップ（新興企業）「ブルーファーム」（静岡県浜松市）は、企業向けに茶畑のサブスクリプション（定額利用）サービスを提供している。

茶畑には温室効果ガスの削減効果もあり、企業はお茶の仕入れのほか、環境保全への貢献もアピールできる。茶業の再興と企業のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への取り組みを両立させる同社のサービスは、注目を集めている。（岩本康佑）

お茶とデータ提供

サービス名は「チャース（ＣｈａａＳ＝茶畑・ａｓ・ａ・Ｓｅｒｖｉｃｅ）」。企業には茶畑を契約してもらい、現地の生産者が茶畑の管理を担うという仕組み。生産された茶葉は委託先の工場でお茶のボトル缶などに加工された後、契約企業の従業員らに飲まれる。

同社によると、茶畑は森林の３分の１程度、温室効果ガスを削減できるという。茶畑にはセンサーを導入し、お茶の消費量に応じた温室効果ガスの削減量を「見える化」した。データは企業に提供され、環境保全の効果を確認できる。

また、肥料から温室効果ガスなどが排出されることから、同社では化学肥料や農薬を使わずに育てた作物にお墨付きを与える「有機ＪＡＳ」認証を取得し、有機栽培に取り組んでいる。

同社では、藤枝市の中山間地を中心に約１０ヘクタールの茶畑を管理している。後継者がいなかったものを引き継いだり、耕作放棄地を再生したりしたものも含まれている。

茶業再興は「使命」

社長の青木大輔さん（４１）は藤枝市出身で、３００年以上続く茶農家に生まれた。「茶業を何とかしないといけない。それが自分の使命だ」。学生時代から、後継者不足などで茶畑の耕作放棄地が増え、茶業が衰退していることに危機感を覚えたという。

大学と大学院では地域活性化を専攻。卒業後は大手通信工事企業に就職し、投資家向け広報（ＩＲ）などとして経験を積んだ。在籍中には米国に約３年留学し、経営学修士（ＭＢＡ）を取得。帰国後は投資事業に従事した後、ブルーファームを設立した。

創業後は静岡大と協力し、センサー開発に取り組みつつ、ビジネスモデルの構築にも注力。県内のほか、東京や愛知などの企業向けに営業し、昨年２月に「チャース」の展開を始めた。

現在、契約企業は東京や愛知などの大手企業を中心に約４０社に上る。そのため、今は「茶畑が足りない状態」だといい、新たな茶畑の確保を検討している。青木さんは「飲み物としてのお茶だけではなく、温室効果ガスの削減など茶畑に付加価値をつけられた」と胸を張る。

今後は国内の消費者向けや、環境保全に関心が高い海外市場への進出も見込んでいる。青木さんは「『世界一サステナブル（持続可能）なお茶』を飲みたいという人は多い。こうした人々に届けられれば、茶畑の耕作放棄地がなくなる日が来ると思う」と力を込めた。