住宅需要の高まりに応えようと、茨城県つくば市は１日、つくばエクスプレス（ＴＸ）沿線開発地区の一つである葛城地区周辺約４４０ヘクタールについて、建築業者などが都市計画法に基づいて住宅を建てられる「区域指定」に追加した。

市は「住宅が建てられる土地の供給を行政として増やす」としている。

市開発指導課によると、同地区は市街化を抑制している「市街化調整区域」。住宅の建築にはつくば市長の許可が必要だが、許可はその土地の出身者などに限られる場合が多いという。一方、２００７年から運用している区域指定制度により、市街化調整区域であっても、指定された区域内であれば、出身を問うことなく誰でも許可が得られるようになるとしている。

これまで葛城地区周辺はＴＸ沿線のまちづくりに影響を及ぼす可能性があるとして指定から除外されてきた。今回、近隣で宅地としての開発・利用が進んできたとして、新たに要地区、遠東地区など計１１か所を指定した。

五十嵐立青・つくば市長は３月１２日の記者会見で、「つくばで住みたい、家を建てたいという方たちがたくさんいる一方、不動産事業者からはもう土地がないと言われ続けている。県外からの移転先として選んでもらっている今、チャンスを捉える意味で区域指定は重要だ」と強調し、今後も新たな区域指定を検討するとした。

羽場不動産鑑定事務所（龍ヶ崎市）の不動産鑑定士羽場睦夫さんは「つくばでは住宅価格が高騰している。新たな区域指定で、これまでの地域に比べれば安く住宅が建てられるようになるだろう」と分析する。

一方、県外から引っ越してきて茨城で家を建てようとする人は、駅やスーパー、学校などが近いことを条件にすると指摘し、「それらの施設が近くにないことを考慮すると、県外から人は来ないのではないか。県内からの住み替えの需要はあると思う」と話した。

指定された区域について、つくば市地図データサイト「つくミル」（https://map-tsukuba-city.hub.arcgis.com/）で検索できる。