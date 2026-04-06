【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス【2次】】 予約開始：4月7日16時 2027年1月 発送予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス」の2次受注分を2027年1月に発送する。4月7日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は11,000円。

本製品は、特撮「仮面ライダーアギト」より、仮面ライダーになってしまった男「葦原涼」が変身する「仮面ライダーギルス」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で商品化したもの。

真骨彫製法が培ってきた巧みな造形技術により、生物感溢れるデザインが特徴の「仮面ライダーギルス」を忠実に立体化しており、全身各所の緑の生体装甲と、黒い皮膚部分の質感の違いを、造形・彩色に差をつけることでリアルに追求。

人体構造に基づき、可動時に外観が崩れない関節構造を採用し、腹部に軟質パーツを用いることで、体を深く曲げた姿勢にも対応。「ギルス」ならではの特徴的なポーズを再現できる。

両足の踵から伸びる「ギルスヒールクロウ」に加えて、両腕から出現する鉤爪「ギルスクロウ」および触手状の鞭「ギルスフィーラー」を交換用パーツで再現可能で、「ギルスフィーラー」にはベンダブル素材を内蔵し、柔軟に曲げることが可能となっており、劇中の大きくしなる様を自在に表現できる。

口部の牙「デモンズファングクラッシャー」を開いた状態で造形された交換用頭部パーツも付属し、咆哮するシーンを再現可能。頭部の「ギルスアントラー」が短くなった状態を再現できる交換用パーツも付属しており、パーツの組み替えにより、劇中の様々なシチュエーションを再現して楽しめる。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス」

サイズ：全高 約145mm 素材：PVC、ABS 商品内容本体交換用手首パーツ左右各4種交換用頭部パーツ各種武器左右各3種

(C)石森プロ･東映

※画像はイメージです。

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