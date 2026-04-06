numbuzin毛穴ケア新作♡発酵スキンケアでつるん肌へ

毛穴や肌のざらつきが気になる方に注目♡韓国スキンケアブランドnumbuzinの人気「3番ライン」がリニューアルして登場しました。発酵成分を中心に、肌のキメや透明感にアプローチするシリーズは、さらにパワーアップ。毎日のケアで“触れたくなる肌”を目指したい方にぴったりのラインナップです♪

発酵成分で毛穴にアプローチ



3番ラインは、ガラクトミセス¹やビフィズス菌²などの発酵成分を贅沢に配合。肌のうるおいバランスを整えながら、毛穴の目立ちやキメの乱れにアプローチします。

今回のリニューアルでは、成分の配合量や処方が見直され、よりなめらかな肌印象へ導く設計に。日々のスキンケアで肌のベースを整えたい方におすすめです。

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豊富なアイテムでトータルケア



ラインナップは全9アイテムに拡充。

「セラムクレンジング」200ml・3,080円（税込）は、やさしくメイクを落としながらしっとり肌へ。

「発酵トナー」は各200ml・2,640円（税込）で、しっとりタイプとさっぱりタイプから選べます。

「キメケアセラム」30ml・3,080円（税込）は、毛穴とくすみの両方にアプローチ。

さらに「乳液」150ml・2,420円（税込）や「トナーパッド」70枚・3,080円（税込）など、日常使いしやすいアイテムが揃います。

メイク前にも使えるUVケア



「ノーファンデ陶器肌トーンアップUV」は各50ml・2,860円（税込）。毛穴をカバーしながら自然にトーンアップし、ベースメイクの完成度を高めてくれます。

スキンケア感覚で使える軽やかな使用感も魅力です。

*¹ ガラクトミセス培養液（整肌成分）

*² ビフィズス菌培養溶解質（整肌成分）

*³ ガラクトミセス培養液、ビフィズス菌培養溶解質、ナイアシンアミド、バクチオール（すべて整肌成分）

*⁴ パパイン、リパーゼ、プロテアーゼ、すブチリシン（すべて整肌成分）

*⁵ すべての方にコメドが発生しないことを保証するものではありません

*⁶ コウジ酸（整肌成分）

*⁷ うるおいを与えることによる

*⁸ ガラクトミセス培養液、ビフィズス菌培養溶解質（すべて整肌成分）

*⁹ 角質層まで

*¹⁰ ガラクトミセス培養液、ビフィズス菌培養溶解質、ナイアシンアミド、バクチオール（すべて整肌成分）

*¹¹ 洗浄による

*¹² バクチオール（整肌成分）

*¹³ ナイアシンアミド（整肌成分）

*¹⁴ グルコノラクトン（整肌成分）

*¹⁵ カプリロイルサリチル酸（整肌成分）

*¹⁶ メイクアップ効果による

*¹⁷ ツボクサ葉水、ヒアルロン酸、パンテノール、セラミドNP、マドカッソシド（すべて整肌成分）

理想の素肌を目指して♡



numbuzinの3番ラインは、毛穴やキメの悩みに寄り添う頼れるスキンケアシリーズ♡日々のケアを積み重ねることで、なめらかで透明感のある肌へと導いてくれます。

自分に合ったアイテムを選びながら、理想の素肌づくりを楽しんでみてくださいね♪