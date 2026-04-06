【四則演算クイズ】解けると快感！ 空欄に当てはまる記号は？ 最初の割り算がヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
数字を使ったパズルは、凝り固まった思考をほぐすのにぴったりです。今回は、基本的な四則演算を組み合わせて等式を完成させるクイズに挑戦してみましょう！
48 □ 6 □ 3 □ 6 = 18
ヒント：まずは左端の「48 □ 6」から考えてみましょう。ここを割り算にすると、あとの数字が扱いやすくなりますよ！
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▼解説
左から順番に計算して、答えの「18」を導き出すプロセスを見ていきましょう。
48 ÷ 6 = 8
8 × 3 = 24
24 − 6 = 18
パッとひらめいた時のすっきり感を味わえましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
数字を使ったパズルは、凝り固まった思考をほぐすのにぴったりです。今回は、基本的な四則演算を組み合わせて等式を完成させるクイズに挑戦してみましょう！
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
48 □ 6 □ 3 □ 6 = 18
ヒント：まずは左端の「48 □ 6」から考えてみましょう。ここを割り算にすると、あとの数字が扱いやすくなりますよ！
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正解：÷、×、−正解は「÷（わる）、×（かける）、−（ひく）」でした。
▼解説
左から順番に計算して、答えの「18」を導き出すプロセスを見ていきましょう。
48 ÷ 6 = 8
8 × 3 = 24
24 − 6 = 18
パッとひらめいた時のすっきり感を味わえましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)