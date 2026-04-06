「狂ってる」衝撃の無回転ミドル炸裂！ インテル32歳MFが決めた長距離砲にファン喝采「理不尽」「エグいブレ球」
現地４月５日に開催されたセリエA第31節で、インテルはローマとホームで対戦。５−２で勝利した。
この一戦で圧巻の一発を叩き込んだのが、ハカン・チャルハノールだ。１−１で迎えた45＋２分、敵陣中央で味方からボールを受けると、迷わず右足を一閃。強烈な無回転のシュートでゴールネットを揺らしてみせた。
32歳のトルコ代表MFによる長距離砲が炸裂。試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開すると、「ゴラッソ製造機」「理不尽」「衝撃の無回転ミドル」「見てて気持ちええ」「美しすぎる」「エグいブレ球」「狂ってる」「無回転でGKが飛んだ逆方向行ってるやん」といった声が上がった。
勝点３を得たインテルは、１試合消化が少ない２位のミランとの勝点差を９とした。スクデットへ、また一歩近付いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】インテルMFチャルハノールの無回転ミドル弾！
この一戦で圧巻の一発を叩き込んだのが、ハカン・チャルハノールだ。１−１で迎えた45＋２分、敵陣中央で味方からボールを受けると、迷わず右足を一閃。強烈な無回転のシュートでゴールネットを揺らしてみせた。
32歳のトルコ代表MFによる長距離砲が炸裂。試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開すると、「ゴラッソ製造機」「理不尽」「衝撃の無回転ミドル」「見てて気持ちええ」「美しすぎる」「エグいブレ球」「狂ってる」「無回転でGKが飛んだ逆方向行ってるやん」といった声が上がった。
勝点３を得たインテルは、１試合消化が少ない２位のミランとの勝点差を９とした。スクデットへ、また一歩近付いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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