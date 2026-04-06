テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、落語「新時代に！」と題し現在の落語界を特集した。

番組では女性、外国人の落語家の活躍、さらに同局系アニメ「あかね噺（ばなし）」（土曜・午後１１時半）の放送がスタートしたことなどを紹介した。アニメは「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載されている同名漫画が原作で落語を舞台にした物語。

スタジオには、女性落語家の春風亭一花（いちはな）が出演。一花は、台東区出身。立大卒業後の１３年５月、春風亭一朝に入門した。１８年３月、二ツ目昇進。２０年１２月、第１９回さがみはら若手落語家選手権で優勝。昨年１０月、ＮＨＫ新人落語大賞で大賞を受賞した。今年９月下席より最高位「真打ち」に昇進する。

コーナーでは、落語家の稽古が話題となった。一花は歩きながら稽古していることを明かし、「１５分の噺で１週間かかります」と明かした。

司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは、落語を「昔、やったことあるんですよ。アナウンサーがやるっていう」と「あくび指南」を金原亭馬生に教えられたことを明かし「１５分。１か月半かかりました。こんな仕事してるんですか？落語家はって言ったら、僕らは３日で覚えるねと言われました」と驚いたことを表し「それから尊敬する仕事のひとつ落語家になりました。すごい」と明かしていた。