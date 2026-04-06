2026 年 4 月 2 日（木）、 A BC ラジオ『 ツギハギ木曜日～無尽蔵のワードマイスター～ 』が放送された。



2度の特番を経て、レギュラー番組として始まった無尽蔵のワードマイスター。今回は初回ということもあり、 O P トークを少しだけご紹介！



©️ABCラジオ

芸歴5 年目を迎える無尽蔵の 2 人。 ツッコミ担当のやまぎわ（写真 右 ）と、ボケの野尻（写真 左 ）はとある共通点がある。それは、 2 人とも日本の最高学府である東京大学出身の芸人であるということ。 この番組は そんな高学歴コンビが繰り広げる、知性と笑い溢れる番組となっている。





「僕ら自分で言うのもなんですけど、要素が多いというか、属性てんこ盛りみたいな。まずその世界初の東大コンビ、 2 人とも東大っていうのは世界初だと思うんですけど。それでいて、やまぎわが大阪出身、僕が千葉出身」 と野尻。そして、やまぎわは「受験生＆社会人応援っていって、社会人も含まれているというのは僕が、東大を卒業していて、そのまま今、会社員として働きながら芸人を続けているっていう」となんと会社員と芸人の二刀流であることを明かした。野尻は芸人一本でやっているのに対し、昼間は普通に会社員として働いているやまぎわ。そのことに野尻は「働き方も、お笑いのやり方も、こいつ 1 日 3 0 時間くらいあるんじゃないかっていうくらい頑張ってるんですよ、マジで。働きながら、ABC ラジオのレギュラー獲得できてんの偉いですよ。これは前人未踏ですよ、二足の草鞋で」とワードマイスターらしい、語彙力で相方を称賛した。今回の放送も 8 時間会社員として働いてから、生放送に出演しているやまぎわ。知力はさることながら、無尽蔵の名にふさわしい体力も持ち合わせていることが判明した。©️ABCラジオ

そんな高学歴の2 人が出会ったのは東大の落語研究会。 1 年生の時に出会い、コンビを結成。そのまま 8 年ともにお笑いを続けている。



千葉県出身の野尻は「東大の落語研究会に入って初めて、関西人（やまぎわ）というエイリアンに邂逅してしまった。それまでは某探偵漫画に出てくる関西人しかしらなかったが、やまぎわに出会い、即結成を持ち掛けた」と結成秘話を明かした。



そして芸人では珍しく、解散もなく最初に結成したコンビのまま今もこうしてコンビを組み続けている 2 人。 コンビとしての愛称は折り紙付きと言えるだろう。



コーナー「 Nojiri News Network 」では センター試験の英語で満点を取得した経歴を持つ、英語に強い野尻が英語のニュースを紹介 。 その他 、 男子校で勉強に明け暮れていたため青春の思い出がないやまぎわに青春メールで青春を味わってもらう「青春カンタービレ」など コーナーも 盛りだくさんの 全編は radiko でチェック！

※後日 、 Podcast でも 配信 予定