ケイティケイ<3035.T>が続急伸し年初来高値を更新している。前週末３日の取引終了後に発表した２月中間期連結決算が、売上高９７億４３００万円（前年同期比６．３％増）、営業利益２億４７００万円（同４８．７％増）、純利益１億９１００万円（同３８．９％増）と大幅増益となったことが好感されている。



企業などのコスト削減意識や環境配慮への関心の高まりを背景にリユース製品への需要が底堅く推移し、自社製品の拡販が想定を上回って伸長しサプライ事業が大幅増益となった。また、Ｗｉｎｄｏｗｓ１１への切り替え需要によるパソコン販売などが増加し、ＩＴソリューション事業も好調だった。



２６年８月期通期業績予想は、売上高１９７億円（前期比４．１％増）、営業利益５億円（同１７．２％増）、純利益４億２０００万円（同２６．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS