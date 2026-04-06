６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円７４銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安で推移している。



３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６７銭前後と前日に比べ７銭程度のドル高・円安で取引を終えた。３月の米雇用統計が強い内容だったことから一時１５９円８１銭まで上伸した。



この日の東京市場はドル買い・円売りが先行し、午前８時２０分すぎには１５９円８３銭をつける場面があった。トランプ米大統領は５日、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）のインタビューで「イランが７日夜までにホルムズ海峡の開放に同意しなければ大規模攻撃を始める」と発言。米国によるイラン攻撃の激化が警戒されるなか、時間外取引で米原油先物相場が上昇していることが影響しているようだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５１２ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００３０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円９０銭前後と同３０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS