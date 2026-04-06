「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１０時現在で、イーサポートリンク<2493.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



同社が２日取引終了後に公表した２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算で、営業利益が前年同期比９．２％減の３９００万円にとどまったことが売り予想数上昇につながっているもよう。なお、６日の東京市場で同社株は前週末終値近辺での小動きとなっている。



第１四半期の売上高は同２．７％増の１５億９５００万円となった。オペレーション支援事業は収益性の改善に努めたことなどから増収増益となったが、農業支援事業は一部商品の規格変更に伴う受注減などからセグメント損失が拡大した。なお、通期業績予想については売上高７０億３３００万円（前期比８．７％増）、営業利益２億２１００万円（同５６．２％増）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS