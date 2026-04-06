◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節 清水３―０長崎（５日・長崎スタジアムシティ）

西で、清水のＦＷ呉世勲（オ・セフン、２７）が、敵地の長崎戦で開始７秒の先制ゴールを決めた。半年の特別シーズンでＪ１の公式記録にはならないものの、２００６年にＦＷ佐藤寿人（広島）が記録した８秒の最速ゴールを更新。３―０の勝利に貢献した。

開始のホイッスル直後、清水の呉世勲は相手のバックパスに猛然とプレスをかけた。みるみるうちに距離を詰め、ＧＫが前線へと蹴り出そうとしたボールを右足でブロック。はね返ったボールが無人のゴールへ転がり込んだ。「ああいうゴールは、常に狙っていないと生まれない。本当にいい入りができた」と振り返り「自分のキャリアでも一番速い」と笑顔を見せた。

２００６年４月２２日のＣ大阪戦で広島ＦＷ佐藤寿人が記録した開始８秒がＪ１最速ゴール。それを更新する記録だ。今季は半年の特別シーズンで「記録になるかは分からないが」と前置きしつつ「チームの努力があってこそ、自分が前からいけている」と韓国代表ＦＷは仲間に感謝。その仲間は、キックオフと同時にエンジン全開、最前線で戦う姿勢を見せた助っ人に手荒い祝福で感謝を返した。

今季はここまで４位タイの５得点。支えとなるのは家族の存在だ。９月に待望の第１子が誕生予定。今季は、ゴール時におしゃぶりポーズを披露するなど、モチベーションは高い。さらにＪ１神戸でリーグ連覇（２３、２４年）し、今季就任した吉田孝行監督（４８）からは、元日本代表ＦＷ大迫勇也（神戸）のプレーを引き合いに指導を受ける。「試合を重ねるごとにボールが集まっている。タカさん（監督）の指導のおかげで、さらに良くなっていける」と手応えを口にした。

３月２２日の広島戦（３〇１）でもＧＫへのプレスから得点を奪った。「キーパーも常に正確なプレーができるわけではない。立ち上がりは緊張もある。先手を取るという意味でも、自分の駆け引きがゴールにつながった。いいプレスからいい得点になった」と呉世勲。最後は日本語で「ガンバリマス」とさらなる活躍を誓った。（伊藤 明日香）

◆呉 世勲（オ・セフン）１９９９年１月１５日、韓国生まれ。２７歳。ソウルの現代高を卒業後、２０１８年からＫリーグの蔚山などでプレー。２２年に清水入りし、２４年は期限付きで町田へ移籍、翌２５年に完全移籍。今季は再び期限付きで清水に復帰した。Ｊ１通算７７試合出場、１１得点。利き足は左。１９４センチ、９３キロ。