WBC準々決勝で負傷

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表として出場し、右膝を負傷した鈴木誠也外野手（カブス）の復帰が間もなくのようだ。5日（日本時間6日）、クレイグ・カウンセル監督が10日（同11日）からチームに合流する予定だと言及。米レポーターが伝えると、「うわーーーん泣いちゃう」「本当に素晴らしいニュースだ」と日米ファンを歓喜させている。

鈴木は3月14日（同15日）に行われたWBC準々決勝のベネズエラ戦で二盗を試みた際、ヘッドスライディングで右膝を負傷。カブスのキャンプに戻ったあと検査を受け、後十字靭帯の軽度の損傷と診断された。開幕は負傷者リスト（IL）で迎え、今月3日（同4日）から傘下2Aノックスビルに合流し、リハビリ出場を続けている。ここまで3試合で打率.375、OPS.775という成績を残していた。

米イリノイ州地元放送局「マーキー・スポーツ・ネットワーク」でカブスのレポーターを務めるテイラー・マグレガーさんは5日、自身のXで「カブスのクレイグ・カウンセル監督によると、セイヤ・スズキは火・水曜日は（マイナーでの）リハビリ出場を続け、金曜日にシカゴでチームに再合流する予定だ」と最新情報を伝えた。

復帰間近と知った日米ファンは歓喜。「カモン、セイヤ。我々は君のことを心から必要としている」「よっしゃー！ シーズンは救われた！」「攻撃陣にとって本当に素晴らしいニュースだ」「神よありがとう、彼抜きの打線はきつかった」「うわーーーん泣いちゃう 誠也ぁぁぁーーーーー！！！」などと待ちわびた声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）