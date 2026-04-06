グループBTS（防弾少年団）の5枚目のアルバム『ARIRANG（アリラン）』が、米国ビルボード（Billboard）のメインアルバムチャート「Billboard 200」で、K-POP史上初めて2週連続1位を記録した。

ビルボードは5日（現地時間）、チャート予告記事を通じて、BTSの同アルバムがヒップホップスターのカニエ・ウェスト（YE）の新アルバム『BULLY』（2位）や、メラニー・マルティネスの『HADES』（3位）などを抑え、先週に続き首位を維持したと明らかにした。

K-POP歌手のアルバムが「Billboard 200」で2週連続1位を記録したのは今回が初めてだ。アニメーション映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のオリジナルサウンドトラック（OST）アルバムは、「Billboard 200」で非連続の1位を記録したことがある。

「Billboard 200」は、実物アルバムおよびデジタルアルバムの販売枚数、ストリーミング回数をアルバム販売枚数に換算した数値（SEA）、デジタル音源ダウンロード回数をアルバム販売枚数に換算した数値（TEA）を合算したアルバムユニットで順位を決める。

5枚目のアルバム『ARIRANG』は、今回のチャート集計期間に前週より71％減の18万7000枚相当のアルバムユニットを記録した。実物アルバムなどの販売枚数は11万4000枚で、2週連続「トップアルバムセールス」1位を維持し、SEAは6万5000枚、TEAは8000枚だった。

同アルバムは発売初週に64万1000枚に達するアルバムユニットを記録し、「Billboard 200」がアルバムユニット方式での集計を開始した2014年12月以降、歴代グループ最高記録であり、今年の全アーティストを通じても最高記録を打ち立てた。

同アルバムは「現在のBTS」が持つアイデンティティと葛藤を込めた作品で、タイトル曲『SWIM』など全14曲が収録されている。先週、ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で1位を記録した『SWIM』は、早ければ6日に発表される今週のチャートでも「トップ10」を維持するとみられる。