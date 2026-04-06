ＴＢＳ「オールスター感謝祭 ２０２６春」が４日に放送された。

ラストで５時間超に及ぶクイズの総合成績が発表され、８７位から順番に表示。優勝候補の松丸亮吾、ふくらＰがベスト１０入りできず、粗品も６位となったが、４位に「かずや（ザ・たっち）」が入った。意外な健闘に、今田耕司が「やりましたよ」と声をかけたが、かずやが一言「ちょっと待って！たくやが（４位以下に名前が）出てない！」と声を上げた。

「幽体離脱」もできる双子でも、さすがに５時間クイズでは差が出るのかと思いきや…スタジオは「えっ」「ええっ！」と驚きの声が上がった。

結果は「たくや（ザ・たっち）」が３位となり、今田が「仲良し！離れない！」と声をあげた。優勝は中間淳太だった。

３位たくや「３６問、５分０３秒５２」

４位かずや「３６問 ５分２１秒７０」

詳細成績もほぼ同じだった。

ネットでも話題となり「双子すぎｗｗ」「３位と４位がザたっち並ぶｗ」「すごい」「ザ・たっちの凄さよ」「正解した問題数おなじなのマジ笑ったｗ」「なんでザたっちが３・４位独占できるんだよ」「ミラクル起きててびっくりした」「シンクロ凄い」「ザ・たっちが連続で入ってて怖いよ」「双子って順位も並ぶんや」「１位違いの僅差で鳥肌たったぞ」と驚きが広がった。