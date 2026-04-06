ロッキーズの菅野智之投手（３６）は、５日（日本時間６日）、本拠地デンバーでのフィリーズ戦に先発して６回を投げ、１本塁打を含む４安打１失点、５三振１四球で今季初勝利を挙げた。防御率は１・６９。

フォーシームと変化球を投げ分け、低めを丁寧に攻めるベテランらしい投球で強打のフィリーズ打線に的を絞らせなかった。初回、２番シュワバーを四球で歩かせるも後続を抑えて、無失点で切り抜けると味方打線が一発攻勢で３点を先制。２回一死でガルシアに右中間へソロ弾を運ばれ、７番マーシュに中堅へ二塁打された。しかし、マルシャンは高めを意識させて真ん中のカットボールで遊飛、９番打者は外角スイーパーで遊ゴロに仕留めて追加点は与えなかった。

３、４回を三者凡退に抑えて迎えた５回二死一塁でターナーの右翼への飛球を捕球できずに二塁打となり、一打同点の二、三塁のピンチを招いた。打席は５６本塁打で昨季のナ・リーグ本塁打王のシュワバー。カウント２―１からの４球目、スライダーが甘く外角に入って、中堅へ大飛球を打ち上げられたが、中堅手マッカーシーが捕球した。

６回を三者凡退に抑えると本拠地のファンは大歓声。本拠地初登板で今季初勝利をマークし、忘れられない登板になった。