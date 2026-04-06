【書評】『戦国めし、南蛮メシ』／遠藤雅司・著／亜紀書房／2200円

【評者】川添 愛（言語学者・作家）

ここ最近、自分の中で戦国時代、中でもポルトガルとの交流があった時代がアツい。日本が初めて西洋の文化に触れた時代、人々はどんなものを食べていたのか。そんなことを考えていたら、当時の史料をもとに四十もの料理を再現した本が出たというので、即購入した。

手に取った瞬間、装幀のゴージャスさと手触りに心が躍った。そして豪華な見た目に負けず、内容も盛りだくさんだ。

四百年以上も昔のことなので、まともなレシピが残っているわけではない。著者は「誰がいつ、どこで、何を食べたのか」を軸に各種の史料を読み解き、情報を組み合わせ、想像力を働かせながら料理を再現する。歴史上で料理が食されたという事実も、そしてそれを再現する過程も、実に読み応えがある。

読み進めるほどに、日欧の食文化の違いが浮き彫りになる。当時の日本人はほとんど肉を食べず、ヨーロッパのスープ類を「塩気がない」と感じる。片や、ヨーロッパ人は日本人が飲む汁を塩辛いと思っていたらしい。

私は日本人だからか、「南蛮メシ」よりも「戦国めし」に惹かれる。たとえば、織田信長が味わったという「湯漬け」。再現レシピではご飯にかける湯として、鮎と大根の出汁が用意されている。シンプルかつ贅沢だ。

他方、南蛮メシの中にも強烈に食べてみたいものがある。「メロンの砂糖漬け」だ。砂糖漬けの赤い果肉が、ものすごく美味しそう。遣欧少年使節の一人、中浦ジュリアンは旅先で病気にかかり、これを食べて回復したという。滋養のある、ほっとする味だったのではないか。

ちなみに私が食べたい料理ナンバーワンは、戦国めしと南蛮メシの両方の特徴を兼ね備えた「世界一の江戸のパン」。こんなふうに挙げていくときりがない上、お腹がすいて仕方がないので、あとはぜひ皆さんで読んで楽しんでください。

※週刊ポスト2026年4月17・24日号