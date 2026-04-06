元放送作家の長谷川良品氏が6日までに自身のXを更新。

くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務めるTBS系新番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）の5日の初回放送について私見をつづった。

「TBSの新番組『上田晋也のサンデーQ』、単純にMCが爆笑から上田さんに代わったサンジャポの延長戦でほぼ丸かぶり」と指摘。類似性の根拠については「チーフ作家も同じだし」とした。

「サンデーQ」はニュースの素朴な疑問を専門家がその場で解消する情報番組。上田は初回放送で「この番組はいろんな諸問題、気になる事ごとを、いろんな専門家の方に質問してしまおうと。徹底的に考える。わが事として、自分で考えようというね。『上田におまかせ』されても困るという番組でございます」と、前番組のタイトルに触れつつ内容を紹介した。

進行役は同局・浦野芽良アナウンサー。初回はACEes浮所飛貴、メイプル超合金カズレーザー、品川庄司の庄司智春、DAIGO、中川安奈、ヒコロヒーがゲスト出演。「専門家軍団」として元自民党幹事長の石原伸晃氏、弁護士お越水遥氏、エコノミスト永濱利廣氏、金融・経済アナリスト横川楓氏が出演した。