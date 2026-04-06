「ナショナルズ６−８ドジャース」（５日、ワシントン）

雨で試合開始が約２時間遅れた一戦。ＭＬＢ公式は「大谷翔平からの写真撮影とボール…この幼いファンにとってなんと素晴らしい思い出になったことか♥」と記し、雨の中で練習を見守った少年との写真撮影に応じ、ボールを手渡すドジャース・大谷翔平の動画を投稿した。

その後、同アカウントは「この幼いファンは雨の中で大谷が練習するのを見ていた。大谷はファンにボールを手渡し、写真を撮ることで感謝を伝えた」とつづり、少年の父親が撮った２ショットと家族３ショットを投稿した。

フォロワーからは「この子がこの瞬間を絶対に忘れないっていうのはわかる。大谷が本当に夢を現実にしている」「世界最高の選手であり、最高の人間でもある」「だから彼は最高の野球選手なんだ。プレーしているときも、していないときも、どちらも素晴らしい」「優しい♥」「さすが翔平君！！」などとコメントが寄せられた。

大谷はこの日「１番・指名打者」で出場し、三回に中越えに２号ソロ。五回には右翼線二塁打、八回の勝ち越し犠飛など２安打２打点の活躍でチームの逆転勝利に貢献した。