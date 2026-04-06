NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第13話が5日放送され、世帯平均視聴率は11・8％だったことが6日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・9％だった。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。

第13回あらすじは、信長（小栗旬）の指示で、小一郎（仲野太賀）は守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）をめとることに。藤吉郎（池松壮亮）は喜ぶが、慶には悪いうわさがあり、しかもある理由から織田家を憎んでいた。そんな中、信長は越前・朝倉氏との戦を決意。息子を朝倉へ人質に出している長政（中島歩）と会い、出陣せず後方の守りに徹してくれればいいと告げる。だが戦が始まると、長政は父・久政（榎木孝明）から朝倉方につくよう迫られる。

＜「豊臣兄弟！」視聴率 世帯・個人＞

◆第1回 13・5％、8・2％

◆第2回 12・2％、7・2％

◆第3回 12・9％、7・4％

◆第4回 13・1％、7・7％

◆第5回 12・5％、7・5％

◆第6回 11・8％、6・9％

◆第7回 10・9％、6・4％

◆第8回 12・1％、7・3％

◆第9回 10・4％、5・9％

◆第10回 12・1％、7・4％

◆第11回 11・4％、6・6％

◆第12回 11・6％、6・9％

◆第13回 11・8％、6・9％