＜マウント女子っ＞恵まれている自慢をする同僚にイラつく！スカッとする対処とは？
普段の何気ない会話の中で、「自分の方が上」というようなマウントをとってくる人がいるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママの場合は、職場にそのような人がいるそう。イラッとしますし、対応に困っている様子です。
『職場にマウント女子がいます。自分がいかに恵まれているかをアピールしてきますが、正直何ひとつうらやましくありません。相手には話していませんが、全てにおいて私の方が恵まれているからです。人数が少ない職場で人間関係を円滑にしたくて、「そうなんですか、いいですねー！」「うらやましいです！」など、相手が満足するであろう返事をしています。でもさすがに限界です。イライラします。こんなマウント女子、皆さんならどういう対処しますか？』
マウント女子への対処法
興味がないような返事をする
『「いいなー、うらやましい！」などを言うから、調子に乗ってマウントしてくるのかなと思った。「へぇ〜、そうなんだ、ふ〜ん」と聞いているけれど興味ない風にあしらってみるのは？』
『「そうなんですか、いいですね！」「うらやましいです！」など、相手が満足するであろう返事をやめて、返事は「はいはいはいはい」にしよう。これ、悪気はないんだろうけれど、言われた側は結構イラつくよ』
投稿者さんはマウントをとってくる女性に対して「うらやましい」と伝えてしまっています。この言葉によって女性は気分がよくなり、さらにマウントのようなことを言ってくるのかもしれませんね。そこで返事の仕方を変えてみてはいかがでしょう。「へ〜」「ふ〜ん」だけにすると相手は興味を持ってもらえていないと感じて、それ以上は言わなくなるかもしれません。また「はいはい」というように、適当にあしらう方法もあるようです。「はいはい」を嫌う人もいますし、邪険にされたと感じることもありますから、相手にダメージを与えられるかもしれません。
マウントをし返す
『「私の方が恵まれている」の片鱗を見せる。普通の感覚の持ち主なら、そこで察して言わなくなると思う』
『軽くマウントをし返す。「昨日、〇〇に食事に行ったのよ」「あら、さすが趣味のいいお店を知っているのね！ 私も友人と行ったことあるわよ。手頃なのにそこそこ美味しいわよね」という感じで、相手の会心のマウントを「で？」という感じに軽くあしらえばいいじゃん。軽く褒めつつ、微妙にちょっとだけ上のレベルと匂わせていけばいいんだよ』
投稿者さんはその女性よりも恵まれた生活環境にあると自覚しています。そのことを、マウントをとられた際に、少し出していくこともできそうです。明らかに自分の方が上！ となると相手との大きなトラブルに発展しそうなので、あくまで「ちょっと」。相手の女性も、投稿者さんが自分よりもよい環境にいると気づけば、マウントをとっても仕方ないと思うのではないでしょうか。むしろ、相手は「自分が何か話すと逆にマウントをとられてしまう」と感じて、話題にするのを避けようとするかもしれませんね。
相手は「マウントをとっている」と思っていないかも
『マウントは言われた側の捉え方もあるよね。話している方はマウントをとっているつもりが全くない場合もある』
『マウントというか、ただ聞いて欲しいだけとか？ 私もつい自分のことを話しすぎて後悔することもある』
投稿者さんにとってはマウントでも、その女性は自分がマウントをとっていると思っていない場合もあるそう。日常の出来事を話しているだけで、投稿者さんがイラッとしていることにも気づいていない可能性も。これはこれで少々厄介な人なのかもしれませんが、そういう性格の人なのだなと思うと、軽く流せるかもしれません。
マウントかどうかは、受け手の感情次第
『マウントかどうかは、受け手の気持ちの問題。確かに幸せアピールがすごい人はいるけれど、単純にいいねと思えるか、マウントをとられたと思うかは受け手の問題』
『マウントは、受け取り方次第だと思わない？ 例えば、旅行したこと、新しい車を買ったことを自慢でもなく普通に世間話として言ったとしても、それが海外旅行だったり高級車だったりしたら受け取る側はマウントとられた！ と思うかも』
自分がどれほど幸せなのか、お金を持っているのかを自慢してくる、いわゆるマウントをとる人がいるのは事実でしょう。でも、言っている本人が自慢ではなく、ただの世間話と思っていることもありますね。その場合には、マウントかどうかは聞き手の受け取り方次第になってくるのではないでしょうか。例えば車を買った話でも、比較的手を出しやすい価格であれば、マウントとは思わないのでは？ でも、高級車ならマウントをとられた、自慢されたと思ってしまうこともありますよね。
マウントや自慢は決して楽しい話ではないでしょう。そのような場合には、聞き手が「マウントをとられた！」と思うのではなく、「そういう買い物をしたのね」という事実だけに着目するのもよいかもしれませんね。
編集・ここのえ イラスト・ごぼふく