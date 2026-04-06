こんにちは！ ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学4年の「ももこ」です。「あなたのガクチカ、何ですか？」の第5弾、ももこ編をお送りしますね！

この春、大学へ進学して新しい環境に飛び込む皆さん、大学生活をどう過ごそうかと悩んでいませんか。実際、私自身も4年間を学校とアルバイトの往復にしたくない！と入学当時、何となく考えていました。

今回、私が取材した石井泰地さん（九州大学3年）は、そんな悩みや迷いを行動に移して解決していく人でした！ 糸島・前原エリアで活動する九州大の学生団体「iTOP」の元代表、そして「ENGAWA Project」のリーダーも務めています。

ENGAWA Projectは学生約30人が所属し、糸島・前原を中心に学生主体でさまさまなプロジェクトを進めています。

例えば、改装から運営までを担う古民家ゲストハウスや学生シェアハウス、アートギャラリーなど。学生と住民、外部の人々が交流する場づくりを進め、「すきにするまちづくり」をコンセプトに活動しています。今回の取材もギャラリーの中でお話を聞きました。

石井さんは活動を通して地域が抱える課題や展望に向き合っています。学生団体の代表も務めることで、自分自身のリーダーシップについても葛藤を抱えていると話してくれました。

石井泰地さん

視座の高さや俯瞰する力、好奇心からの行動力が自分の強みだと話す石井さん。ただ、コミュニケーションによって人を巻き込む力など、不得意な分野もあるそうです。

特にリーダーとして、計画やビジョンを組織内にうまく共有できず、メンバーを巻き込む力が足りなくて失敗することがあったそうです。

始めたばかりの頃はうまくやれるという自信はありつつも、リーダーシップについて悩む時期もありました。その反省を生かし、現在はミーティングの方法や回数を改善したり、役割分担して組織内でビジョンを浸透させたりする努力を進めています。

「考えているだけでは組織は動かない」。失敗から、アイデアをメンバーとしっかり共有する大切さを学び、自身のリーダーシップ観も変化していきました。

石井さんは将来について「まだ明確な職業は定まっていませんが、既存の価値観を問い直し、新しい当たり前を提示することに関心を持っています。価値観の変化を社会に伝えるメディア分野や、社会の仕組みを実装する事業開発に興味があります」と話してくれました。

自身の大学生活をより良いものにしよう、意味のあるものにしよう、と努力している石井さんは、社会人になってからも自己成長を続けていくのだろうな…と想像できました。

ももこ記者

大学進学で環境が変化した人、大学生活を無為にしたくない人、成長志向を持つ人など、さまざまな学生がいると思います。私自身も「主体性のあり、なおかつ自分の視野を広げる経験がしたい！」と思い、先輩の紹介で「学生のミカタ」に参加しました。

現在はこの選択によって、以前とは違う日々を送れて充実しているなと感じています。

学校とアルバイトの他に、新聞社でのミーティングや取材先に出向くことで、活動の幅が広がった実感があります。何げなく過ごしていたら行かない場所を訪れ、そこで働き、活動している人にインタビューし、記事にするという経験をいくつも増やせました。

学生生活を無駄に過ごしたくないという不安や悩みを抱えている人も、もしかしたら自分を満たせる活動はごく身近に潜んでいるのかもしれません！ 取材した石井さんも今に至る最初のきっかけは「地域の取り組みに興味があったから」というささいなものでした。

大学のサークルでもそれ以外でも構いません。石井さんにとってのiTOPやENGAWA Project、私にとってのガクミカのような大学生活を充実したものにしてくれる存在が、この記事を読んでくれている方の近くにもあるのではないでしょうか。

「自分の選択を正解にする」。石井さんから学んだ言葉の一つです。そんなつもりで、大学生活を豊かで楽しいものにするために行動してみませんか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

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