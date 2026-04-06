山下美夢有4位、岩井明愛5位で日本勢トップ10は3人 L・コフリンが完全Vで賞金約9500万円を獲得
＜アラムコ選手権 最終日◇5日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）◇6765ヤード・パー72＞米国女子ツアーの新規大会は、最終ラウンドが終了した。
【写真】健康的な小麦色 JK時代の原英莉花
4打差の3位からスタートした山下美夢有は、3バーディ・5ボギーの「74」とスコアを落としながらもトータル1アンダー・4位でフィニッシュ。岩井明愛がトータルイーブンパーの5位タイ、畑岡奈紗はトータル2オーバーで9位タイになり、日本勢3人がトップ10入りを果たした。9位タイで最終ラウンドに入った原英莉花は、「76」と落としトータル7オーバー・23位タイでフィニッシュ。古江彩佳はトータル9オーバー・35位タイ、岩井千怜はトータル13オーバー・51位タイという結果に終わった。33歳のローレン・コフリン（米国）が、初日から首位を守る完全勝利を挙げた。後続に5打差をつけるトータル7アンダーで、米ツアー3勝目。今大会の賞金総額は400万ドル（約6億3700万円）で、優勝したコフリンは60万ドル（約9500万円）を手にした。トータル2アンダーの2位タイには世界ランク2位のネリー・コルダ（米国）、レオナ・マグワイア（アイルランド）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最終成績
〈連続写真〉ダウンとフォローの軌道がそろっている 山下のオンプレーンスイング
平場では6年ぶり…3日目終了時点でアンダーパー“5人” 日本勢がトップ10に4人
渋野日向子が4月「富士フイルム・スタジオアリス」に出場 日本ツアー今季初参戦
久常涼は？ 米男子リーダーボード
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