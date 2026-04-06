TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）が6日、放送された。ある月曜レギュラーの“不在”を残念がる声が集まっている。

番組にはこの日、新シーズンレギュラーに就任した白石美帆、櫻坂46中嶋優月、さや香の新山と石井、なすなかにし那須晃行、ぼる塾のきりやはるかとあんりと田辺智加、ロバート馬場裕之が出演した。

MCの田村真子アナウンサーが出演者の紹介を終えると「そして本並さんと丸山さんは隔週レギュラーとなりましたので、また来週スタジオにいらっしゃいます」と丸山桂里奈と本並健治氏が隔週出演となることを伝え、麒麟川島明も「来週絶対来てくれますので、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

丸山と本並氏は21年の番組開始から月曜レギュラーを務めており、夫妻の不在に驚きの声が続々。ネット上では「丸山本並夫妻隔週！？」「本並さん丸山さんマジかよ」「丸山本並夫妻の居ない月曜日…」「丸山さんも本並さんもおもしろいから毎週見たいのになー」と残念がる声が続いた。

また、番組では丸山の好物として知られる駄菓子の人気ランキングを当てる企画が行われており「駄菓子ランキングコーナーがあるのに丸山桂里奈がいないなんて…」「なぜ丸山桂里奈さんがいないんだ…」と惜しむ人もいた。