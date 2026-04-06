「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が4日、自身のインスタグラムを更新。自動車レースのスーパーフォーミュラ第1戦もてぎ（栃木・モビリティリゾートもてぎ）の様子を投稿した。

「SUPER FORMULA Rd.2」と題し、結果を報告。「VANTELIN TEAM TOM'Sは36号車が14位、37号車がリタイアと悔しい結果となってしまいましたが、まだまだ開幕戦なので今後のポイント獲得に期待して次戦のオートポリスも応援よろしくお願いします」とつづった。

26年の黒いコスチューム姿も公開。レザー生地のトップス、超ホットパンツに、黒のニーハイソックスで絶対領域を披露したスラリと伸びた脚線美ショットを添えた。

ファンやフォロワーからも「世界一美しい」「スタイル抜群」「ナイスボディ」「足スゴく長くて綺麗」「最高に美しい」「カッコ良すぎるわ」「半端ない」「コスお似合いで可愛い」「美尻が…」「推しり」「チラ尻素敵」「女神様」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売。趣味は食べること。特技はタップダンス。好きなアニメは「名探偵コナン」。血液型O。