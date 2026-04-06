開催：2026.4.6

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 6 - 7 [マーリンズ]

MLBの試合が6日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとマーリンズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はマックス・フリード、対するマーリンズの先発投手はピーター・フェアバンクスで試合は開始した。

1回表、4番 オット・ロペス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 NYY 0-1 MIA

1回裏、4番 ベン・ライス 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでヤンキース得点 NYY 3-1 MIA

3回裏、4番 ベン・ライス 3球目を打ってファーストゴロ しかしショートがエラーでヤンキース得点 NYY 4-1 MIA

4回表、7番 イグゼイビアー・エドワーズ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 NYY 4-2 MIA

6回表、5番 エリベルト・エルナンデス 5球目を打ってショートゴロ しかしショートが悪送球 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 NYY 4-3 MIA

8回表、6番 グレアム・ポーリー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 NYY 4-5 MIA、7番 イグゼイビアー・エドワーズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 NYY 4-7 MIA

9回裏、6番 ジャズ・チザム 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 6-7 MIA

試合は6対7でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのジョン・キングで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はヤンキースのジェーコブ・バードで、ここまで1勝1敗0S。マーリンズのベンダーにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

ここまでヤンキースは7勝2敗で（ア・リーグ）東地区1位。一方マーリンズは6勝3敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-06 11:18:41 更新