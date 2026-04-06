カズレーザー、日テレ『DayDay.』の“投資”めぐる質問を指摘「適切ではないなと思います」
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に生出演。番組が用意した投資にまつわる質問内容について指摘した。
【写真】貴重な2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
番組は、生活費より投資を重視する“NISA貧乏”について特集。視聴者に「15秒アンケート」として「投資はしている？」と質問。「月3万円以上」「月3万円未満」「していない」という3択を表示して、リモコン操作を呼びかけた。
カズレーザーは、司会の山里亮太（南海キャンディーズ）から「カズはどう思いますか？」と聞かれると、「うーん。あんまり僕はあの…額で聞く質問って適切ではないなと思います」ときっぱり。「本当はパーセンテージで聞かなきゃいけない。投資はそうやって増えていくものなので、額がいくらとかだとブレるんですよ」と説明し、「だって変な話、月何千万ももらっている人が3万円なのか、月10万円の人が3万円なのか、変わるんで。額を聞いちゃうと…たぶんあんまり、ちょっとズレるかなって」と語った。
この指摘に、山里は「なるほどね。手取りの何パーセントかと」と納得しつつ、「カズ…俺たちもうスタート切っちゃったよ…」と苦笑い。その直後に結果が発表され、「していない」が40％という結果を見たカズレーザーは、「してないって人が結構いるっていうのが（わかった）！」とフォローしていた。
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番組は、生活費より投資を重視する“NISA貧乏”について特集。視聴者に「15秒アンケート」として「投資はしている？」と質問。「月3万円以上」「月3万円未満」「していない」という3択を表示して、リモコン操作を呼びかけた。
この指摘に、山里は「なるほどね。手取りの何パーセントかと」と納得しつつ、「カズ…俺たちもうスタート切っちゃったよ…」と苦笑い。その直後に結果が発表され、「していない」が40％という結果を見たカズレーザーは、「してないって人が結構いるっていうのが（わかった）！」とフォローしていた。