くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務めるTBS系新番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）の5日の初回放送の平均世帯視聴率が、6.0％だったことが6日、ビデオリサーチの調べでわかった。

平均個人視聴率は3.3％だった。（いずれも関東地区、速報値）。

前週29日に40年の歴史に幕を下ろした、歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」レギュラー放送最終回の平均世帯視聴率は5.0％、平均個人視聴率は2.6％。前4週平均は世帯4.5％、個人2.5％だった。

「サンデーQ」はニュースの素朴な疑問を専門家がその場で解消する情報番組。上田は「この番組はいろんな諸問題、気になる事ごとを、いろんな専門家の方に質問してしまおうと。徹底的に考える。わが事として、自分で考えようというね。『上田におまかせ』されても困るという番組でございます」と、前番組のタイトルに触れつつ内容を紹介した。

進行役は同局・浦野芽良アナウンサー。初回はACEes浮所飛貴、メイプル超合金カズレーザー、品川庄司の庄司智春、DAIGO、中川安奈、ヒコロヒーがゲスト出演。「専門家軍団」として元自民党幹事長の石原伸晃氏、弁護士の越水遥氏、エコノミスト永濱利廣氏、金融・経済アナリスト横川楓氏が出演した。