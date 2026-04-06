グラビアアイドル新田妃奈（26）が5日までにインスタグラムを更新。レースクイーン（レースアンバサダー）のコスチューム姿を披露した。

新田は「本日4／4、モビリティリゾートもてぎにて開催された全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦（Rd．1）応援いただきありがとうございました」と感謝し、「初のレース衣装はどうかな？」とつづり、黒の丈の短いトップス＆ショートパンツのコスチューム姿を公開した。

そして「あいにくの雨で荒れたレースとなりましたが、そんな中でも熱い走りを見せてくれたチームを間近で応援できて、とっても特別な一日でした…」と思いをつづった。

さらに「RIZINガールとして、そしてDELiGHTWORKS RACINGアンバサダーとして迎えた今シーズン初戦。私にとっては初のレースアンバサダーのお仕事でした。結果は悔しさもありますが、この気持ちも大切にしながら次戦も全力でチームに華をそえられるようにがんばります」と打ち明けた。

続けて「Delightの皆様は、私たちよりも常に動いていらっしゃるのに、とても気を遣っていただき、大変素敵な会社の皆様だなと最初から最後まで感じました」振り返った。

そして「ぜひ会場に来た際は、たくさん写真撮りに来てくださいね。これからもモータースポーツとRIZINの魅力をたくさんお届けしていくので、引き続き応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿に「お似合い」「かわいいぜ」「綺麗すぎます」「美しい」などのコメントが寄せられている。