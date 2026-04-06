天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、東日本大震災から15年の節目にあたり被災地を訪問するため、福島県に向けて先ほど出発されました。

天皇皇后両陛下と愛子さまは、6日午前9時半すぎ、皇居・正門を出発し東京駅に向かわれました。その際、両陛下と愛子さまはそれぞれ窓を開け、沿道の人ににこやかに手を振られていました。

午前10時前、天皇ご一家は東京駅の新幹線ホームに到着されました。

今回の福島訪問は、東日本大震災から15年にあたり被災地の復興状況などを視察されるものです。

ご一家は見送りに笑顔で応え、福島駅に向かう新幹線の特別列車に乗り込まれました。

ご一家は、6日と7日の2日間、福島県の現在も帰還困難区域に指定されているエリアのある双葉町、富岡町、大熊町、浪江町などを訪問されます。

6日は福島駅に到着したあと、福島県庁を訪れ、内堀知事から復興状況について説明を受けられる予定です。

その後、福島第一原発がある双葉町を初めて訪れ、「東日本大震災・原子力災害伝承館」で犠牲者に花を手向け、地震・津波と原発事故の複合災害などについて展示をご覧になります。また、被災者らと懇談される予定です。

7日は富岡町の「とみおかアーカイブ・ミュージアム」と浪江町の「道の駅なみえ」を視察し、復興状況について説明を受けられる予定です。

大熊町では「linkる大熊」で復興状況について説明を受けるほか、「大熊町立学び舎ゆめの森」で小中学生の授業を視察し、被災者や移住者と懇談されます。

両陛下が、東日本大震災の復興状況視察を主な目的として即位後に東北の被災3県を訪問されるのは初めてで、震災後、東京電力福島第一原発のある双葉町・大熊町への天皇皇后の訪問も初めてとなります。また、愛子さまが被災3県を訪問されるのは初めてです。

陛下は、今年2月に行われた天皇誕生日の記者会見で、「親しい方が亡くなられたり、生活環境が一変してしまったりした方々のことを思うと、震災の傷はいまだ癒えていないと感じます。災害による影響は人それぞれに異なり、10年、15年という年月の経過だけでは測れない重みを伴うものだと思います。これからも、雅子と共に、被災地に心を寄せていきたいと思っています」と話されています。

側近によりますと、若い世代に震災の記憶を継承していきたいという強いお気持ちから、両陛下が愛子さまの同伴も希望されたということです。

天皇皇后両陛下と愛子さまは、先月25日と26日には岩手県と宮城県を訪問される予定でしたが、両陛下に風邪の症状があったため延期されました。

側近によりますと、陛下は風邪から回復していますが、皇后さまはほぼ回復したものの、話したり冷たい空気を吸ったりした時は過敏性のせきが出ることもあるため、マスクを着用されているということです。