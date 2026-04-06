「逮捕ですか？」タイガー・ウッズ選手が薬物影響下で運転した疑いで逮捕　鎮痛剤など摂取と説明　当時の映像公開　アメリカ

プロゴルファーのタイガー・ウッズ選手が3月27日、薬物もしくはアルコールなどの影響下で運転した疑いで逮捕された。

2日に公開された逮捕の際の映像では鎮痛剤などの摂取を説明し、ポケットから錠剤が押収されていた。

「薬は？」問われ「少し」と答えたウッズ選手

アメリカ・フロリダ州でカメラがとらえたのは、警察官の前で正常に運転できるかどうか確認されるプロゴルファーのタイガー・ウッズ選手だ。

3月27日、薬物もしくはアルコールなどの影響がありながら運転した疑いで逮捕された。

2日に公開された映像は、その時に記録されたものだ。

警察官が「きょうはどれくらいお酒を飲みましたか？」と尋ねると、ウッズ選手は「いいえ」と答える。

警察官は「飲んでいないんですね。では薬は？」と聞くと、ウッズ選手は「ああ…少し」と話した。

ウッズ選手は時折、目をぎゅっとつぶって考え込むような様子を見せていた。

鎮痛剤などの薬物を摂取していたことを説明し、ポケットからは錠剤が押収された。

ウッズ選手「事態の重大さを認識している」

ウッズ選手は「逮捕されるのですか？」と聞き、警察官は「その通りです」と答えた。

警察車両に入れられると、ウッズ選手は「ヒック！はああああ…」と大きなため息をついた。

ウッズ選手はその後釈放され、自分のSNSに「事態の重大さを認識している。治療に専念するため、しばらく活動を休止する」と投稿している。

（「イット！」4月3日放送より）