ＴＢＳの南後杏子アナウンサーが、犬とのほっこりショットを公開し、話題となっている。

南後アナは６日までに、自身のインスタグラムを更新。「告知が遅くなってしまいましたが３／２７発売のＢ．Ｌ．Ｔ．５月号から連載をスタートすることになりました…タイトルは『となりのなんごちゃん』隙を写すというテーマのもと、気になっているものにふれたり、テンションが上がるところにいったり。初回は大型犬カフェにお邪魔しました」と記し、大型犬とのほほえましい撮影オフショットをアップ。

「連載のお話をいただいたときはとても驚きましたが、自分の話をするのがちょっぴり苦手な私にとって ありがたく贅沢な場だと感じています。これから自分らしく、好きを広げ、深めていけたらなと思います！ 写真と文章という普段の仕事とは違う方法ではありますが 手にとってくださる皆さまに楽しんでいただけるように頑張ります」とつづった。

この投稿には「世界一美しい」「可愛い」「いいね〜なんごちゃん」「自然体の南後さん素敵です。大好きです」「癒されます」「可愛すぎる」「全て癒し」「ヤバい！！生まれて初めて（一緒に撮影している）犬になりたいと思いました」などのコメントが寄せられた。