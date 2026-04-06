ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。北京日本人学校の校歌「ちいさな火花」を生披露した。

この日の番組では「校歌」を特集。校歌には、その土地のシンボルが歌詞に入っていることが多いことを検証し、エジプトの日本学校の校歌の歌詞には「ピラミッド」が入っていることを紹介した。

高橋さんは「私も小学校4年生、5年生の頃は中国の北京の日本人学校に通っていて、その時の校歌は一番覚えている校歌。それこそエジプトのピラミッドのように、万里の長城の始まりも小さな石一つという歌詞があった」と話した。

そして、「その日本人学校の遠足で万里の長城に行って、実際に目で見て、足で踏んで石を見て、本当に小さい石一つからこんなに大きなものができているんだっていうのが、今も大きなチャレンジをする時の支えになっています」と明かした。

ここで、北京日本人学校の校歌のメロディーが流れると、歌い始め、歌詞を間違えることなく歌い切り、「当時、アイデンティティーを、自分って何人なんだろうとか考える時期があった時に結構、校歌に支えられました」と振り返っていた。

高橋さんは、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得。14年ソチ五輪に出場した。18年3月に引退し、その後はJOCアスリート委員として活動しながらコーチングや解説、タレントとして活動。21年にJOC理事に最年少で就任し、任期を経て、2023年6月からJOC評議員・日本オリンピアンズ協会(OAJ)理事に就任した。