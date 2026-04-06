4月6日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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日付が変わるころには熊本県全域で雨

土曜日の雨風の影響で、桜は散り始めました。今日は朝から雲が広がっていて、天気はゆっくりと下り坂に向かいます。夜9時以降には雨が降り始める見込みです。南の地域から降り始め、日付が変わる頃には北部も含めて広く雨となるでしょう。日中は洗濯物を干しても大丈夫そうですが、黄砂がうっすらと飛んできている可能性があります。

今朝の最低気温は熊本市で9.8℃と、ほぼ平年並みでした。阿蘇市乙姫は3.8℃、人吉市は7.1℃となっています。日中は南風が吹くため気温が上がり、最高気温は熊本市で24℃、人吉市では26℃と夏日になる予想です。阿蘇市乙姫でも21℃まで上がる見込みで、昼間は汗ばむくらいになりそうです。

通勤通学時間帯までは雨が残るか

明日は雨のち晴れの予想です。未明から朝まで雨が降り、通勤時間帯の7時から8時頃はまだ降りますが、9時くらいにはやむ見込みです。水曜日は安定した晴れとなりますが、木曜日は曇りで、遅い時間になると雨、金曜日は午前中を中心にまとまった雨となるでしょう。週末は、土曜日は曇りで少し回復しますが、日曜日は再び雨の予想です。

明子のささやき

明日は朝のうちは傘が必要です。そして、夜は上着が必要になります。明日は雨の後に冷たい北風が強まって空気が入れ替わり、明日の夜から明後日の朝にかけて気温が下がるためです。水曜日の朝は熊本市で5℃の予想と冷え込み、阿蘇地方では氷点下になる可能性もありますので、何か羽織るものを準備しておいてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。