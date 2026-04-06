今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月6日（月）〜4月12日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月6日（月）〜4月12日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、仕事のやり方で悩んだり、疑問を抱いたりしてしまうかも。自分がやりたいことと、やらなければならないことを調整するタイミングもあるので、好きなお茶を飲みながらじっくり考えてみると良いでしょう。恋愛面は、お互いに思っていることを話し合ってみると良いでしょう。将来のためになるアイデアが湧いてくるようです。
★ワンポイントアドバイス★
時間があるときは、ウォーキングやスイミングなどをすると◎ 寝付きが良くなり、気分も爽快になれるでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週は、仕事のやり方で悩んだり、疑問を抱いたりしてしまうかも。自分がやりたいことと、やらなければならないことを調整するタイミングもあるので、好きなお茶を飲みながらじっくり考えてみると良いでしょう。恋愛面は、お互いに思っていることを話し合ってみると良いでしょう。将来のためになるアイデアが湧いてくるようです。
時間があるときは、ウォーキングやスイミングなどをすると◎ 寝付きが良くなり、気分も爽快になれるでしょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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