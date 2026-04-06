エクスモーション<4394.T>が４連騰し年初来高値を一気に更新してきた。前週末３日の取引終了後に第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算を発表しており、売上高３億５８００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益５７００万円（同５４．９％増）、純利益３８００万円（同６４．０％増）と大幅増益となったことが好感されている。



従来の自動車業界の顧客からの継続案件だけではなく、他の産業分野からの新規顧客案件の獲得が進んだことで、コンサルティング事業が受注・稼働ともに堅調に推移した。また、２５年１１月にリリースした新機能が好評で仕様作成専門ＡＩ「ＣｏＢｒａｉｎ」の受注が大幅に増加したことも寄与した。



２６年１１月期通期業績予想は、売上高１４億５１００万円（前期比４．７％増）、営業利益２億４００万円（同７．７％増）、純利益１億３３００万円（同４．５％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に５月３１日を基準日として１株から２株への株式分割を実施すると発表しており、これも好材料視されているようだ。投資単位あたりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の拡大と株式の流動性の向上を図るのが目的としている。



出所：MINKABU PRESS