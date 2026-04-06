エネルギーの安定供給の要、石油備蓄に関する最新データです。経済産業省は、4月3日付けで最新の石油備蓄状況を公表しました。3月末時点での国内の備蓄日数は、直近のデータで減少傾向にあることがわかりました（使っているので当然ですが）。しかし現段階で政府がガソリンや電気の使用の節約を呼びかけるなどの動きは見られていません。

【写真を見る】【最新】日本の石油備蓄は何日分？ 最新合計は234日分…国家、民間、産油国共同備蓄の量は？石油製品不足やガソリン使用で気をつけるべき点は？国の公表速報値（山形）

国が公表した3月31日時点の推計速報によりますと、国内の最新の石油備蓄の合計は234日分となっています。

備蓄の内訳は

内訳は、国の有事に備えるための備蓄である「国家備蓄」は146日分を確保しています。また民間企業に課されている「民間備蓄」は82日分、産油国と連携して保有する「産油国共同備蓄」は6日分となっています。

備蓄状況の推移を見ると、3月18日時点では合計で244日分の蓄えがありましたが、その後は民間備蓄が92日分から82日分へと徐々に取り崩されたことで、全体としても10日分減少した形です。

一方で、国家備蓄は3月中旬から一貫して146日分という高い水準が維持されていて、変化はありません。

画像：最新公表備蓄量

節約の意識を

今回の発表は速報値のため、今後公表される値とは一定の差異が生じる可能性がありますが、精製事業者の受け入れ状況などは順次反映されていく見通しです。

今後は政府が、石油使用の抑制や節約を呼びかけるのかが一つの焦点です。しかしそれ以前に、ユーザーの一人一人がガソリン使用などを含め、エネルギー使用を今から節約することが、最終的に国民生活維持の助けになることを考える必要があります。