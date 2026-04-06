

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月2日から3日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<6093> エスクロＡＪ 東Ｓ -7.49 4/ 3 本決算 95.89

<6664> オプトエレ 東Ｓ -5.21 4/ 3 1Q 赤拡

<3321> ミタチ産業 東Ｓ -3.73 4/ 3 3Q 32.63

<3377> バイク王 東Ｓ -3.38 4/ 3 1Q 赤転

<9872> 北恵 東Ｓ -2.74 4/ 3 1Q -10.89



<6264> マルマエ 東Ｐ -2.50 4/ 3 上期 55.30

<1376> カネコ種 東Ｓ -0.87 4/ 3 3Q 12.94

<1997> 暁飯島工業 東Ｓ -0.24 4/ 3 上期 51.64



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



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