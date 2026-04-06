―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月2日から3日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6093> エスクロＡＪ 　東Ｓ　　 -7.49 　　4/ 3　本決算　　　 95.89
<6664> オプトエレ 　　東Ｓ　　 -5.21 　　4/ 3　　　1Q　　　　赤拡
<3321> ミタチ産業 　　東Ｓ　　 -3.73 　　4/ 3　　　3Q　　　 32.63
<3377> バイク王 　　　東Ｓ　　 -3.38 　　4/ 3　　　1Q　　　　赤転
<9872> 北恵 　　　　　東Ｓ　　 -2.74 　　4/ 3　　　1Q　　　-10.89

<6264> マルマエ 　　　東Ｐ　　 -2.50 　　4/ 3　　上期　　　 55.30
<1376> カネコ種 　　　東Ｓ　　 -0.87 　　4/ 3　　　3Q　　　 12.94
<1997> 暁飯島工業 　　東Ｓ　　 -0.24 　　4/ 3　　上期　　　 51.64

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース