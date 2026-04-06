◇ナ・リーグ ドジャース8―6ナショナルズ（2026年4月5日 ワシントン）

ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦し、逆転勝ちで3連勝を飾った。先発の佐々木朗希投手（24）は5回5安打で自己ワーストとなる6失点で降板。打線が逆転したため、敗戦投手とはならなかったが、次回登板以降に課題を残す内容となった。

大谷の先制ソロで援護をもらった直後の3回だった。2死一塁、ガルシアにカウント1―1から投じた3球目の96.5マイル（約155.3マイル）直球を中堅右に運ばれる逆転2ランを許した。4回には2死二塁から適時内野安打で3点目を失うと、2死一、二塁からウッドに3ランを被弾。カウント0―2から真ん中に入ったスプリットを痛打された。

「投げるところがシンプルに甘かった。フォークの選択は間違ってないと思うんですけど、ただランナーを溜めたくなかったり、早めに勝負したかったっていうところの焦りもあって、早めに勝負に行った分、甘く行ってしまったかなと思ってます」と反省を口にした。

計8回2/3で17四死球、防御率15・58だったオープン戦を受け、前回登板後には「自信はそんなになかった。僕が一番不安だった」と話した。この日は「プロに入ってから基本的にはみんな不安っていうか、緊張はあると思うので。それが普通で、悪いことではないですし。自分の中である程度、不安がある中で緊張感が出てくるので。そういった意味では毎登板、毎登板、基本的に同じサイクルだと思います」と話し「その中でブルペンでもしっかり投げましたし、そういった意味ではいい入りだったかなと思います」と初回の無失点を“収穫”に挙げた。