週明け６日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りの終値は、前週末終値と比べて０・０４５％高い２・４２５％に上昇（債券価格は下落）した。

大蔵省（現財務省）の資金運用部が国債買い入れの停止を決め、２・４４０％に急上昇した「資金運用部ショック」が起きた１９９９年２月以来、約２７年ぶりの高い水準となった。

中東情勢の悪化で原油高が続き、物価上昇（インフレ）が加速するとの見方から国債が売られ、利回りが上昇した。インフレ抑制に向けて日本銀行が早期に利上げに踏み切るとの観測も、長期金利の上昇につながっている。前週末に発表された米国の雇用統計も労働市場の底堅さを示し、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ期待が後退した影響もある。

債券市場では、インフレ懸念の強まりを念頭に、さらなる金利上昇を予想する見方も出ており、積極的な買い注文に乏しい展開となっている。松井証券の鈴木翔氏は「現在は海外投資家が主要な国債の買い手となっており、海外情勢に左右されやすい。中東情勢次第では、一段の金利上昇に注意が必要だ」と話す。