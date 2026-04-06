ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は5日（日本時間6日）のブルージェイズ戦に「3番・一塁」で出場し、3打数無安打1四球だった。ホワイトソックスは3−0で勝ち、昨季ア・リーグ王者に敵地で3連勝となった。

この日の村上はヒットこそ出なかったものの、3回の第2打席は四球を選んで出塁。その後二塁まで進むと、ソーサの左翼線への適時二塁打により2点目のホームを踏んだ。さらに一塁の守備でも3回二死満塁のピンチでマレー遊撃手のショートバウンドの送球を奇麗にすくいあげて失点を防ぐなど、攻守にチームの勝利に貢献した。

前日の同カードで日米通算250本塁打となる逆転4号2ランを放った村上はフィールド内外でのびのびと過ごしている。試合前にブルージェイズの岡本和真選手とフィールド上で談笑。また、練習を終えてフィールドを去る際には、チームレジェンドで、2005年に世界一になった際の監督だったオジー・ギーエン氏に「ムネ！グッドジョブ！」と声をかけられて笑顔を見せるシーンもあった。

頼もしい新戦力に、ベナブル監督は「彼はWBCで離れる前から、チームの中にしっかり入り込んでいたと思う。クラブハウスでもフィールドでも積極的に周りと関わっていた。もちろん多少の言葉の壁はあるけど、それがチームメートとの関係づくりの妨げにはなっていない。我々が目指していることも理解しているし、トレーニングやフィールドで求めていることにもしっかり取り組んでいる。本当に素晴らしい仕事をしているよ」と目を細めていた。（シカゴ・杉浦大介通信員）