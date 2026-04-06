タレントのＫＡＢＡ．ちゃんが、歌手・荻野目洋子とのツーショットを公開した。

ＫＡＢＡ．ちゃんは５日、自身のインスタグラムを更新。「『Ｙｏｋｏ Ｏｇｉｎｏｍｅ ＬＩＶＥ ２０２６』荻野目洋子先輩のＬＩＶＥ初参戦 プラチナボーイズのおじょーに声かけてもらい、ＭＡＸのりっちゃんと行って参りましたぁ」と記し、荻野目とのツーショットなどをアップ。

「私にとって７０年代８０年代のエンターテイメント界は、私の人格形成に非常に影響を与えておりましてぇ〜荻野目洋子先輩もそのお一方でございますぅ〜まさかのこのタイミングでまさかのご縁でお会いする事もでき感動＆興奮が冷めませーん 全編生歌であんなに踊ってギターやウクレレの演奏もあったり最高にカッコ良かったです」と感激の様子。

「荻野目ちゃ〜ん、洋子〜って大声で沢山叫んで、ファンの皆さんと一緒に掛け声かけたり、一緒に歌って踊ってみたり、青春時代に聴いてた曲ではノスタルジックに浸ってしまい、最高に盛り上がってしまいました 荻野目洋子先輩、夢の様な素敵な時間を本当にありがとうございました 関係者スタッフの皆様ありがとうございました」とつづった。

この投稿には、「ＫＡＢＡちゃんと皆さんめっちゃ素敵」「ＫＡＢＡちゃんの肌の綺麗なこと 羨ましい」「皆さんステキ ＫＡＢＡちゃんかわいい」「荻野目洋子さん全然変わらずキレーだわ」「皆さん肌綺麗すぎる」などのコメントが寄せられた。