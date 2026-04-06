◆米大リーグ ガーディアンズ６―５カブス＝第２試合＝（５日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）

カブスの今永昇太投手（３２）が５日（日本時間６日）、ガーディアンズとの敵地ダブルヘッダー第２試合に先発。５回０／３を投げて３安打４奪三振、１四球、１失点の好投を見せたが、今季初勝利はお預けとなった。勝ち投手の権利を持って降板したが、後続が逆転を許し、試合は敗れた。

今永は今季２度目の登板。初回は幸先よく３者凡退で切り抜けると、２回は先頭フライに左前打で出塁を許したが、２本の外野フライと空振り三振を奪って無失点でしのいだ。５回まで２安打１四球４三振、無失点の好投。６回先頭のクワンに二塁打を打たれたところで降板した。

「やはり初回は僕にとって毎回難しいイニングなので、球数を使ってしまった。相手もいいコンタクトをしていた。２回以降は自分のリズムが取り戻せて普段通り投げて、球数も少なく収まったので良かった」と振り返った。

デビュー１年目は１５勝をマークしたものの昨季は３１本の本塁打を浴びる一発病に泣き９勝に終わった。今春のオープン戦でも１８イニング投げ５本の本塁打を浴び、防御率４・５０。今季初登板となった先月２９日（同３０日）の本拠地・ナショナルズ戦では、５回０／３を６安打７奪三振４失点で敗戦投手となっていた。「この中５日で投手コーチと話して、形が良いボール、悪いボールが前の試合ではっきりしていたので、悪いボールをしっかりと自分の形にしようということを調整して。今日それが試合で出せた」。今季初白星こそ逃したが、確かな手応えを感じる一戦となった。