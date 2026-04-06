猫を愛してやまないシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で727万回再生を突破し、「喜怒哀楽分かりやすいw」「これ以上のほっこり動画はない」「本当に仲がいいんですねぇ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『子猫が家出した』と勘違いしたハスキー犬→大騒ぎしていたら、コタツの中で発見して…差がありすぎる『表情』】

猫が家出をしちゃった！？

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」の投稿主さんは、シベリアンハスキーのはっちゃん、トイプードルのきゅうちゃん、猫のじゅんちゃん＆茶太郎ちゃんと暮らしています。

この日、慌てた様子で家中をうろついていたというはっちゃん。実は、じゅんちゃんが行方不明になってしまったのでした。はっちゃんはじゅんちゃんのことを子猫のときから大切にしているそう…。「もしかして家出…？」と言わんばかりの切ない表情で、コタツの周りをグルグル回っていたといいます。

急激な表情の変化に爆笑♪

ふと、はっちゃんにひらめきが。じゅんちゃんは、コタツの中で温まるのが好きなのです。そこで、コタツをめくって中を確認してみることにしました。コタツの中に潜ったはっちゃんは、そのまま出てこなくなったそうです。

投稿主さんがコタツをめくってみると、そこには安堵の表情を浮かべたはっちゃんの姿が…！奥にはじゅんちゃんがおり、2匹並んでのんびりしていたといいます。さっきまでの不安顔から一転、何事もなかったような平然とした表情のはっちゃんが愛おしい…♡

じゅんちゃんがいないと不安で仕方ない、妹想いのはっちゃんなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「どんだけ優しい顔になっとんねんw」「こたつで一緒に寝てんの可愛いすぎる」「見つかってよかったね」など沢山の反響がありました。

怒られてションボリする犬

仲睦まじいはっちゃんとじゅんちゃんですが、ときにはもめることも。別の日には、何が気に食わなかったのか、はっちゃんに猫パンチをお見舞いするじゅんちゃんの姿も紹介されました。

キャットタワーに登っていたじゅんちゃんは、はっちゃんにイタズラを仕掛けようとしたのかもしれません。しかし、傷付いたはっちゃんは泣き顔に…。猫パンチされるだけで心が折れてしまうほど、じゅんちゃんを愛してやまないのでしょうね！

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」には、はっちゃん＆きゅうちゃん＆じゅんちゃん＆茶太郎ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。