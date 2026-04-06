警察署の窓口に置いてあった募金箱を盗んだとして、岡山県倉敷市の無職の男（59）が逮捕されました。

【画像】窃盗被害に遭った玉島警察署

警察署での大胆な犯行…

警察によりますと男（59）は4月1日午前11時45分ごろから正午までの間、岡山県倉敷市の玉島警察署2階にある、総務会計課のカウンターに設置されていた募金箱1個を盗んだ疑いが持たれています。



2日に玉島警察署の管内にあるコンビニエンスストアから、「店内に見慣れない募金箱が置かれている」という内容の通報があり、警察が防犯カメラや聞き取りなどの捜査を行った結果、男の容疑が確認されたため昨夜（5日）逮捕したものです。

警察署で募金箱が無くなっていたことに気づかず…

警察署では、コンビニから通報があるまで、募金箱が無くなっていたことに気づかなかったということです。



募金箱は、犯罪被害者支援のために設置されたもので、被害に遭った当時、募金箱には現金1,000円くらいがあり、コンビニで見つかった際にも、いくらかの現金が入っていたということです。



男（59）は当時、玉島警察署の総務会計課に所用で訪れていて、その際に、募金箱を盗んだとみられています。



調べに対して男は、「何も知りません」と容疑を否認しているということです。



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